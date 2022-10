Ascoli | otto indisponibili per la Sampdoria | i convocati di Bucchi

Calciomercato.com

L'allenatore dell'Ascoli Cristian Bucchi, dopo la rifinitura mattutina al Picchio Village, ha convocato 21 calciatori per il match con la Sampdoria in programma domani pomeriggio alle ore 18 allo stad ...Convocati Ascoli per il match di Coppa Italia contro la Sampdoria: la lista completa di mister Bucchi. Otto assenti L’Ascoli ha reso noti i convocati in vista del match di Coppa Italia contro la Sampd ...