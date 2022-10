Alex e Sissi di Amici 21 hanno presentato una canzone insieme per Sanremo 2023 | l’indiscrezione

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)avrebberounaC’è già molto attesa per, grazie anche ad Amadeus che negli ultimi anni sta regalando un grandissimo cast sia dal punto di vista degli artisti in gara che per quanto riguardo co-conduttori e ospiti. E proprio da pochi giorni si sono chiuse le L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella 2000

Poi vabbè,. Dopo aver cantato sempre insieme ci mancherebbe. Lui ha un carattere molto strano. ... Per quanto riguarda la musica,ama molto il genere soul e per lei Amy Winhouse è una delle ...... Deddy (2021) Il nostro tempo, Alessandra Amoroso (2021) Mentre ti spoglio, Deddy (2021) Tienimi Stanotte, Luigi Strangis (2022) Dove sei,(2022) Non Siamo Soli,Stanno uscendo i primi nomi degli artisti che si sarebbero candidati per Sanremo 2023. Tra questi ci sarebbero anche Alex e Sissi.Sissi Cesana rivela come vanno le cose tra lei e il ballerino Dario Schirone dopo l'esperienza nella scuola di Amici.