Un tamponamento ha paralizzato il traffico sulla A1 verso Roma

(Di martedì 18 ottobre 2022) AGI - Incidente poco prima delle 6:30, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Attigliano. Tre i mezzi pesanti coinvolti. Al momento ilcircola su una sola corsia e si registrano 10 km di coda. Sul luogo i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5 Tronco di Fianono di Autostrade per l'Italia. Agli automobilisti direttiAutostrade per l'Italia consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-PerugiaPerugia quindi prendere l'E45Orte e rientrare in A1

La Provincia di Como

Incidente A1, morto un camionista Un camionista di 66 anni è morto in seguito al. La ... TrafficoIn seguito all'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, ...Ilè avvenuto in terza corsia, provocando il ferimento di due persone, per fortuna non ... TrafficoPesanti, invece, le ripercussioni sul traffico, che risulta bloccato, con ... Lavori e tamponamento in galleria: A9 paralizzata tra Como e Brogeda. E in Napoleona un'auto finisce fuori strada Tangenziale nord paralizzata in entrambe le direzioni nella prima mattinata di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, a causa di un incidente avvenuto in direzione nord Milano-Aosta poco prima dello svincol ...Tamponamento sul Grande Raccordo Anulare, dove due automobili si sarebbero toccate nel tratto tra Magliana e la Laurentina. Ancora da accertare le dinamiche del sinistro, ma è certo come due persone s ...