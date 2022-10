Tutti lo vogliono | tutti lo cercano

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 18 ottobre 2022) Bound For Glory 2022 è ormai acqua passata e con questo si conclude un po’ il 2022 di Impact. O meglio, era l’ultimo tra i 4 grandi eventi, e anzi probabilmente il più importante. L’attenzione si è già posta sul prossimo evento, Hard to Kill, che si svolgerà il 13 gennaio 2023 ed è già stato pubblicizzato col tema di “Venerdì 13”, che per gli americani è una data proprio mostruosa, e non solo sfortunata come invece la vediamo noi italiani. Al di là di questo, varie storyline sono ancora, naturalmente, collegate con i fatti avvenuti a Bound For Glory. A malincuore devo dire che ci sono state diverse cose che mi hanno fatto storcere il naso. La prima, la più eclatante, è la vittoria di Bully Ray. Su questo mi sono già espresso nella review di Bound For Glory, cui vi rimando nel caso ve la foste persa. Mi chiedo se Bully Ray sarà l’avversario di Josh Alexander nel main event di ...