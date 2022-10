Napoli | Gazzetta | “Una barca azzurra di reti per Spalletti”

Leggi su seriea24

(Di martedì 18 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadraè una delle più attive sotto porta dopo anni di grande difficoltà. “Simeone 100 % E allora dentro questoeccezionale scopri altre cose stupefacenti. Come l’argentino Giovanni Simeone che nei suoi 125 minuti giocati in campionato ha tirato due volte verso la porta, sempre di testa e sempre segnando. Incredibile: il cento per cento di precisione che ha portato due bellissimi gol che valgono 4 punti in più in classifica. Questo per dire che anche chi gioca di meno – eha ammesso di essere dispiaciuto a sacrificare l’argentino – dà un contributo importante. Perché ogni giocatore contagia competitività, non solo entusiasmo. E il tecnico è stato bravissimo a creare questa sana concorrenza all’interno del ...