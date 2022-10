Lombardia | 105 000 euro per tutelare e monitorare bacino idrico del fiume Po

(Di martedì 18 ottobre 2022) Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Regionestanzia 105.000per la tutela e il monitoraggio delPo. Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. Lo stanziamento è previsto nell'ambito del rinnovo triennale 2022-2024 dello schema di accordo per la gestione delle risorse idriche e la pianificazione del distretto idrografico delPo. Obiettivo dell'iniziativa è quello di assicurare in modo unitario il funzionamento e la manutenzione ordinaria del sistema di previsione delle piene e delle magre del Po. Tutto ciò in continuità con il precedente accordo e per conto di tutte le amministrazioni firmatarie: Regioni deldel Po, Dipartimento di Protezione civile, Aipo e l'Autorità di ...

