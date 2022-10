LIVE Nardi-Moutet | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | l’emergente azzurro cerca il colpaccio

Leggi su oasport

(Di martedì 18 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel primo turno del torneo ATP 250 ditra Lucae Corentin. Non ci sono precedenti tra l’classe 2003 e il francese classe 1999. Il vincente affronterà in ottavi uno tra Cobolli e Kecmanovic. Lucatorna in campo dopo la sconfitta subita ad Astana, con grande onore, dal greco Tsitsipas (6-7 6-7). In terra Kazaka l’ha ottenuto anche la prima vittoria in carriera allo ATP. Ha battuto, dopo aver superato le qualificazioni, al primo turno il russo Shevchenko con il punteggio di 7-6(4) 6-2. Costretto a saltare Firenze per un piccolo problema fisico, l’italiano ...