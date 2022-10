La moda non si ferma

Leggi su panorama

(Di martedì 18 ottobre 2022) Si è concluso lo scorso 4 ottobre a Parigi il mese dedicato alle presentazioni delle prossime collezioni per la primavera estate. Quattro settimane ricche di eventi che si dividono tra le «Big Four», capitali di stile e tendenza, ma anche “case” dei nomi più importanti del fashion system. Negli ultimi anni, complice la pandemia che ci ha costretti per mesi nelle nostre abitazioni, sembra però che i designer trovino New York, Londra, Milano e Parigi sempre più strette e che i calendari, sempre più affollati, non diano modo di dare vita a un vero e proprio evento di presentazione tra collaborazioni con artisti di fama internazionale e lineup vip. Ecco allora che lasi è trasformata in uno spettacolo itinerante dove tutto il mondo è un palcoscenico. Una scelta sicuramente inclusiva verso una clientela sempre più globale, ma anche interessante da un punto di vista ...