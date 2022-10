La folle scommessa di Drake e le quote su Arsenal e Barcellona

Unapersa che però non è la prima per il cantante che tra calcio, Formula 1, basket e MMA ha sempre fatto fatica ad azzeccare il risultato giusto. Ma, prendendo spunto dalla sua giocata ...Unacompletamenteche è stata fatta online. Inizialmente gli YouTuber speravano di raccogliere 50.000. Ma l'entusiasmo per il progetto è stato tale che il bottino raccolto è salito a ...Il 35enne di Toronto ha perso così una potenziale vincita di 2,9 milioni di euro. Non è la prima volta che «investe» ingenti somme di denaro su eventi sportivi ...I blaugrana hanno reso omaggio al rapper mostrando il suo logo sulla maglia in occasione del Clasico. Lui ha ricambiato puntando una cifra esagerata sulla loro vittoria, ma le cose non sono andate ben ...