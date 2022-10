Governo | O' Leary | ' serve strategia per il settore aereo e ministero per le regioni' **

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - "Al prossimo governo chiediamo unaper ilitaliano: come principale player del mercato nazionale, chiediamo di cancellare l'addizionale sui biglietti aerei, ma anche di eliminare le restrizioni di traffico per lo scalo di Ciampino e di sostenere gli aeroporti regionali". Lo afferma all'Adnkronos l'amministratore delegato del Gruppo Ryanair Michael O', che - in vista della nascita del nuovo esecutivo - sottolinea l'importanza di prestare attenzione alle realtà locali. "Con ilper il Sud non è cambiato niente - spiega - invece sostengo l'idea di unper lo Sviluppo Regionale anche nell'ottica di creare occupazione". "Nelledove operano le low cost creano posti di lavoro" ricorda il ...

