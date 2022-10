Giudice Sportivo | Theo Hernandez entra in diffida News

SestaPorta.News Pisa

ROMA - Archiviato la decima giornata di Serie A , sono state rese note le decisioni delGerardo Mastrandea in merito agli squalificati per il prossimo turno di campionato. Due giornate di stop per Nicolò Rovella del Monza che salterà dunque il match a San Siro contro il ...... una giornata per Bani del Genoa, Ceccaroni del Venezia, Danzi del Cittadella, Gondo dell'Ascoli, Diaw del Modena e Marin del Pisa MILANO - Ilcons. Germana Panzironi, assistito da ... Giudice sportivo: un turno di squalifica per Diaw Secondo quanto emerge dal rapporto pubblicato oggi dal Giudice Sportivo, Ante Rebic, ammonito nella gara del Bentegodi vinta dai rossoneri contro il Verona, ha rimediato così la seconda sanzione del ...Al termine della 10ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in merito ai giocatori che salteranno il prossimo turno. Sono in tutto quattro i giocatori squalificati, di ...