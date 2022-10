Agenzia ANSA

L'Italia ha superato il 94% didinaturale nei propri depositi per un totale di quasi 182 TWh (181,98 per l'esattezza). Con oltre 1.029 TWh stoccati, l'Ue ha raggiunto un indice di riempimento pari al 92,37%. Prima è la ...Si vogliono adottare, in primo luogo, strumenti legislativi per acquistarein maniera ... come ha spiegato Emmanuel Macron, perché le compagnie avevano la priorità di riempire lea tutti i ... Gas: scorte Italia al 94%, sfiorano i 182 TWh, Ue a 1.029 L'Italia ha superato il 94% di scorte di gas naturale nei propri depositi per un totale di quasi 182 TWh (181,98 per l'esattezza). Con oltre 1.029 TWh stoccati, l'Ue ha raggiunto un indice di riempime ...(Adnkronos) – Tetto mobile e temporaneo ai prezzo del gas e acquisti collettivi. Sono alcune delle misure, oltre ovviamente al risparmio energetico, che la Commissione europea dovrebbe presentare ques ...