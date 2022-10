Agenzia ANSA

Avrebbero spacciato stupefacenti all'interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Favara. I carabinieri stanno eseguendo sette misure cautelari, firmate dal gip del tribunale di Agrigento ...Agli arrestati non sarebbero arrivati solo i proventi derivati dal traffico di: "Gli indagati - dice l'accusa - sarebbero stati tra loro legati anche da un rapporto corruttivo stabile e ... Droga:spacciavano in comunità alloggio per disabili psichici (ANSA) - PALERMO, 18 OTT - Avrebbero spacciato stupefacenti all'interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Favara. I carabinieri stanno eseguendo sette misure cautelari, firmate dal gip ...Due poliziotti in carcere e uno agli arresti domiciliari nell’ambito di una indagine antidroga della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania e della Procura di Siracusa: gli indagati ...