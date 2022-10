Covid | creata una variante killer in laboratorio | “Mortalità all’80%”

(Di martedì 18 ottobre 2022)in– Novità non belle sul Coronavirus: unaconè stataina Boston. Gli scienziati che hanno manipolato la proteina Spike, che sono stati sommersi dalle critiche della comunità scientifica, si difendono: “È ricerca”. Il luogo in cui è stato realizzato l’esperimento, il National Emerging Infectious Diseases Laboratories della Boston University, è uno dei 13 laboratori di livello 4 di biosicurezza negli Stati Uniti che sono autorizzati a gestire i patogeni più pericolosi. Vediamo insieme a quali conclusioni si è giunti. Leggi anche l’articolo —>, i rischi dell’inverno: come ne usciremo ...

, l'esperimento del nuovo ceppo mortale. A rivelare i dettagli della ricerca, che non sarebbe stata sottoposta a revisione paritaria, è stato il quotidiano britannico 'Daily Mail'. Secondo ...... nel New Jersey, "questa ricerca potrebbe innescare la prossima pandemiain laboratorio. Se ... "Data l'elevata probabilità che la pandemia diabbia avuto origine dalla fuga di un ...la follia umana non ha limiti, creato in un laboratorio della Boston University una nuova variante mortale del Covid, letale all’80%. La ricerca ha ...Come una fenice… l tempo ha cucito qualche ferita E forse tolto anche ai miei muscoli Un po' di elasticità Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare ...