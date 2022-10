Con l’elezione dei presidenti delle Camere non decade l’antifascismo Anzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) di Giorgio Boratto Qualcuno sostiene che con l’avvento nelle istituzioni e nel governo di personaggi che si ispirano o si sono ispirati a idee politiche fasciste decada politicamenteche in politica ha sino ad oggi caratterizzato l’Italia. Per me non è così. Il fascismo non è solo un movimento politico, un’idea di formazione dello Stato: il fascismo è soprattutto uno stato dell’anima, un modo di essere che sorge quando in ognuno prende il sopravvento l’egoismo, la crudeltà, il senso della tribù e si ritiene la propria cultura ed etnia qualcosa di superiore agli altri. Filosoficamente fu Benedetto Croce che per primo avvertì che il fascismo per la sua peculiarità era soprattutto una malattia morale; un malessere che è uno smarrimento di coscienza, una depressione civile e una ubriacatura prodotta dalla guerra. Per questoè ...