Ciclismo | guai per l’ex campione Cipollini | condannato a tre anni di reclusione

TUTTOBICIWEB.it

...'Ci vediamo in tv' e ancora ' Come Thelma e Louise' e 'Se lo fai sono'. Oggi la sua più grande passione è lo sport e non rinuncia a seguire la sua carriera da atleta , in particolare ilGanna conquista il record storico: è nella leggenda delSe il Mondiale conquistato lo ... Idi Mourinho alla Roma tra infortuni e pochi gol Poi, però, la musica cambia. Se le Rosse ... MONDIALI 2022. MOLLEMA, CHE GIORNATA: GUAI ALLA CATENA E INCONTRO COL GABBIANO... Guai per l'ex campione del Mondo di Ciclismo Mario Cipollini. Il ciclista è stato condannato infatti a tre anni di reclusione.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...