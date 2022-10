“Che schifo” Selvaggia Lucarelli choc | cosa hanno fatto al padre | lei denuncia tutto

Leggi su tuttivip

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’odio è una brutta bestia, contagiosa per di più. L’ha dimostrato per l’ennesima volta, raccontando un episodio del quale è stato protagonista il suo adorato. Un uomo che, attualmente, ha la veneranda età di 88 anni e quindi, almeno in teoria, meriterebbe rispetto. Un tassista l’ha attaccato. Un episodio, quello svelato dalla discussa giurata di Ballando con le stelle, sopratora che nello show di milly Carlucci c’è il compagno Lorenzo Biagiarelli,che ha dimostrato quanto certa gente corrosa dall’odio riesca a mettere niente davanti alla rabbia. Come quel tassista hacol, il raccontosul ...