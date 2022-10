Caro bollette | Tabarelli Nomisma | “Prezzo gas sta crollando Ho detto di comprare un generatore ma mi riferivo alle imprese”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ha scatenato panico e ironia sui social col suo invito aundi corrente in vista di un razionamento del gas nei prossimi mesi: Davide, presidente diEnergia, intervenuto oggi a “24 Mattino”, su Radio24, fa parziale dietrofront puntualizzando che il suo suggerimento era rivoltoe che comunque il razionamento del gas non è una ipotesi peregrina: “I prezzi del gas stanno calando, ma noi avremo comunque un problema per questo inverno. Se la Russia taglia del tutto il gas e se questo inverno farà freddo, condizioni estremamente probabili, noi non ce la faremo in quei giorni e quindi dovremo razionare. Io comunque hodiunma mi...

Sky Tg24

leggi anche Gas russo e: Fmi tranquillizza l'Italia su razionamenti e scorte per l'inverno, ma l'Ue dice no ad aiuti prolungati alle famigliedel gas, cosa cambia a novembre ...Intanto famiglie e imprese annaspano sempre più nel mare vorticoso del. Il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha comunque voluto rassicurare gli italiani: "... Caro energia, quando scenderanno le bollette di luce e gas Ecco cosa può succedere Il caro energia sta colpendo un po’ tutti in modo trasversale. Un’allarme lanciato ormai da molti mesi che si è concretizzato con la difficoltà nel pagare le bollette da parte di numerose famiglie.Manifestazione questa mattina a Mazara del Vallo in piazza della Repubblica da parte dei commercianti per il caro bollette. C’erano anche alcuni commercianti di Castelvetrano e delle frazioni di Tris ...