Calcio | Neymar a processo | ' firmato quello che diceva mio padre'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Barcellona, 18 ott. - (Adnkronos) - È cominciato a Barcellona ilche vede imputato anche, accusato di appropriazione indebita nell'operazione che portò al suo trasferimento dal Santos al club catalano nel 2013. "Sapevo che c'erano altri club ma il mio sogno è sempre stato giocare per il Barça -ha dichiarato il trentenne brasiliano nella sua deposizione-. Nel 2013 ho preso la decisione, ho dovuto decidere tra Barça e Real Madrid. C'erano altre squadre interessate, ma alla fine la decisione è stata tra queste due squadre. Ha deciso il cuore, fin da bambino volevo giocarci. Non ho partecipato a nessuna conversazione tra il Santos e il Barcellona. Era mioche si prendeva cura di tutto, lo fa ancora oggi. Firmoche mi dice di firmare".

