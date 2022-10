Benzema e il Pallone d' Oro dei vecchi

Leggi su panorama

(Di martedì 18 ottobre 2022) Karimha vinto ild'Oro 2022 e mai come questa volta non c'è stata discussione, perché l'apporto dell'attaccante franco-algerino alla stagione di successi del Real Madrid e della Francia è stato eccezionale e indiscutibile. C'è chi contesta il significato e il valore di un premio che ha cambiato più volte fisionomia nel corso di mezzo secolo e che per la prima volta è stato assegnato ad ottobre, modificandone la cadenza dentro la stagione per sganciarlo dall'imminente Mondiale invernale del Qatar; la verità è che per i calciatori di tutto il mondo rimane un traguardo sognato, una sorta di diploma di laurea e l'ingresso in un club esclusivo che garantisce gloria eterna e moltiplicazione dei guadagni. L'edizione 2022 ha sancito in maniera plastica la definitiva conclusione della lunga era del duopolio Messi-Ronaldo. L'argentino non era ...