“Bello anche così” Coi capelli rasta | lo riconoscete? Oggi | diversissimo | è un volto di Canale 5

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Edoardo Donnamaria è uno dei protagonisti di questa edizione del GF Vip 7. Ha 28 anni ed è laureato in giurisprudenza: si è fatto conoscere in tv per la sua partecipazione nel cast di Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli che va in onda al mattino su5. Non solo televisione, dopo l’esperienza Forum, Edoardo Donnamaria è diventatouno speaker radiofonico e attualmente lavora per Rtl 102.5 e Radio Zeta. Sotto lo pseudonimo di Drojette, nickname utilizzato per il suo account Instagram, il giovane ha pubblicato due singoli, il primo dal titolo “Che palle”, il secondo invece “Sottone”. Insomma il ragazzo ha già un buon curriculum e si sta facendo conoscerenella casa più spiata d’Italia. Il pubblico si è accorto del flirt che è scattato proprio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tra i due, ...