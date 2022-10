Antonella Fiordelisi mette in imbarazzo Edoardo Donnamaria | Amami | amore! | la reazione del valletto di Forum

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 18 ottobre 2022)ha provocato, che è rimasto visibilmente imbarazzato. Vediamo cos'ha fatto la influencer salernitana per far calare il gelo nella Casa. Archiviata la puntata del lunedì, i vipponi si risvegliano in una Roma assolata grazie alla seconda ottobrata del mese. Più passano i giorni, più aumentano le cosiddette dinamiche tra i coinquilini. Ufficialmente non è nata nessuna nuova coppia nella Casa e le critiche di ieri in puntata di Ginevra Lamborghini ad Antonino Spinalbese fanno pensare che anche quando l'imprenditore creativo uscirà dalla Casa, non approfondirà la conoscenza con la 29enne. Una coppia che sta nascendo, però, c'è: quella formata da. I due sono vicini già da ...