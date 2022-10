Andrea Giambruno | il compagno di Giorgia Meloni non condurrà più il tg Mediaset | «Scelta condivisa»

Il compagno di Giorgia Meloni non comparirà più alla conduzione di tg Mediaset . La leader di Fratelli d'Italia ha vinto le elezioni politiche, invece il compagno, giornalista Mediaset e padre di sua figlia, perde la conduzione, visto che non sarà più in video. Lo rivela Il Foglio , spiegando che ora starebbe svolgendo un lavoro di cucina ...compagno Giorgia Meloni non conduce più tg Mediaset/ "Nessun diktat" I numeri da incubo sull' occupazione e il PIL italiani , sono derivati, secondo Pomicino, dal disastro della ...Via la foto di Benito Mussolini dalle pareti del Mise. Il ministero per lo sviluppo economico celebra i 90 anni e la fotografia che ritrae il ...Andrea Giambruno, compagno Giorgia Meloni non conduce più tg Mediaset dopo vittoria elezioni leader di Fratelli d'Italia. "Nessun diktat, scelta condivisa" ...