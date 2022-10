Xi Jinping non esclude di usare la forza su Taiwan

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La riunificazione die' prioritaria per il Partito comunista, per la Cina e per il presidente Xiche nel discorso di apertura del XX Congresso nazionale del Pcc ha inviato un avviso all'...

Per Le Monde, 'tutto questofa ben sperare' anche perché già nell'ultimo decennio, sotto Xi, il partito è passato 'da una leadership collegiale a un leader onnipotente e da un potere a ...... di nome Bob, era davanti al consolato con un cartello che ritraeva una caricatura di Xin, ... Il portavoce del ministro degli esteri cinese, Wang Wenbin, ha detto "diessere stato informato" ...La riunificazione di Taiwan e' prioritaria per il Partito comunista, per la Cina e per il presidente Xi Jinping che nel discorso di apertura del ...Su molti quotidiani internazionali è in prim o piano la la conferma da parte della Cina dell’obiettivo della riunificazione di Taiwan, da perseguire con ogni messo, anche l’uso della forza ...