Usa | 4 morti e decine di feriti per sparatorie in Pennsylvania e Virginia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Quattrodiè il bilancio dell'ennesimo weekend americano segnato da. Gli scontri a fuoco, per strada, in mezzo alla gente, sono scoppiati a Pittsburgh in, Worcester in Massachusetts, Denver, Atlanta, Harrisonburg in, e Freeport a New York L'articolo proviene da Firenze Post.

Alla fine il bilancio è di quattroe 61 feriti. Le vittime sono decedute per soffocamento, ... È intervenuto il presidenteJoe Biden che così ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano ...Ancora un weekend di sparatorie e diper ferite di arma da fuoco, negli Stati Uniti. Quattroe decine di feriti è il bilancio. Gli scontri a fuoco, per strada, in mezzo alla gente, sono scoppiati a Pittsburgh in Pennsylvania, Worcester in Massachusetts, Denver, Atlanta, Harrisonburg in ... Weekend di sangue negli Usa, morti e feriti in diverse sparatorie Dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti ci sono state più di 500 sparatorie con almeno quattro persone uccise o ferite ...