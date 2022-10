Tiro a segno | Mondiali 2022 | nella pistola mista da 10 metri oro all’Austria

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Aiseniordi, in corso al Cairo, in Egitto, si è disputata l’ultima finale della quinta giornata, quella dellaad aria compressa da 10a coppie miste, specialità olimpica: oro, argento alla Corea del Sud, bronzi a Cina ed Iran.finale per l’oro il confronto tra Corea del Sud 1 di Yoo Hyunyoung e Park Daehun, primi nelle qualificazioni, e l’Austria di Sylvia Steiner e Richard Zechmeister, secondi, viene dominato dalla coppia europea, che dall’8-6 prende il largo con un parziale di 8-0 e così va a vincere per 16-6.prima finale per il bronzo il derby tra Cina 2 di Li Xue ed Liu Jinyao, terzi nelle eliminatorie, e Cina 1 di Jiang Ranxin e Zhang Bowen, sesti, viene dominato ...