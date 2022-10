ilmessaggero.it

Il sindaco Vitali Klitschko: "La Russia ha lanciato oggi il suo primo attacco in assoluto contro la capitale ucraina utilizzando droni kamikazedi fabbricazione iraniana. Diversi edifici ...Che ha fornito centinaia die velivoli ricognitori Mohajer , forse "schierati" insieme a numerosi istruttori dei pasdaran. I mezzi hanno affiancato quelli russi e si sono rivelati efficaci,... Shahed-136, i droni kamikaze (forniti dall'Iran) utilizzati per la prima volta nell'attacco contro Kiev Le sirene d'allarme dell'antiaerea si sono attivate in tutto il Paese. Almeno 9 esplosioni si sono registrate questa mattina nella capitale. Colpito anche l'edificio che ospita gli uffici della compag ...Volano a 185 chilometri orari, hanno un raggio d’azione di quasi 2000 chilometri, portano con sé cariche esplosive non ampie ma possono «saturare» le difese nemiche. E ora Teheran potrebbe inviarne di ...