Sampdoria - Roma e Lecce - Fiorentina chiuderanno la 10/a giornata

Siachesono abbonate ai legni in questo campionato: entrambe ne hanno colpiti 6 finora in stagione. L'ipotesi che venga colpito più di un palo o una traversa nel corso della partita ...Marco Di Bello, l'arbitro di, i precedenti: gara numero 146 ., Stankovic vs Mourinho, conta solo la vittoria. Insieme sono stati protagonisti dell'...Alle 18.30 c’è Sampdoria-Roma, a chiudere la decima giornata sarà invece Lecce-Fiorentina La decima giornata di Serie A si chiude stasera: sono infatti due le partite ancora da disputare e che verrann ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...