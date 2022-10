Salute | disponibile un farmaco innovativo | 2 dosi e i livelli si abbattono

Today.it

...quinta dose di vaccino contro il Covid è dunque raccomandata agli Over 80 e ai fragili ma saràanche per gli Over 60 su richiesta, come stabilisce la circolare del ministero della, ...Ora arriva la circolare del ministero dellache invita alle vaccinazioni con i nuovi vaccini ... Ma allora si è deciso di proteggere subito con il vaccinosenza aspettare i nuovi ... Il vaccino contro il cancro sarà disponibile entro il 2030 Nel corso di Terra Madre-Salone del Gusto, Reale Mutua e Slow Food hanno presentato un White Paper su cibo e salute disponibile a questo link.Appare di difficile comprensione la richiesta di riaprire una trattativa ormai chiusa per il triennio 2016-2018, che ha già portato a regime per le altre categorie della #sanità e del pubblico impiego ...