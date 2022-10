Salento | da una lite al mare fra bambini la rissa fra adulti | 56enne colpito con una sedia Intervento dei carabinieri

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Da un battibecco frasi è passati alla violenza fra: pomeriggio turbolento a Torre dell’Orso dove unè stato costretto a ricorrere alle cure del 118 dopo aver rimediato un colpo alla testa. Da quanto hanno riferito alcuni presenti pare che lasia partita da alcuni minori per poi coinvolgere degli. Nella confusione generale uno dei due è statocon unamentre l’aggressore si è dileguato subito facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo insieme all’ambulanza sono intervenuti i. (leccesette.it) L'articolo: da unaalfralafra...

La Repubblica

...deldi Calimera - nella notte il biologo Enrico Panzera, ha perso la vita dopo un malore'. Chi era Il ragazzo è figlio del direttore Sandro Panzera del Centro recupero Fauna omeoterma. Da...Maltempo e bomba d'acqua nel, tanti danni ma poteva andare peggio.donna e suo figlio di soli tre anni vivi per miracolo. Giovedì scorso, la donna era nella sua casa di Tricase con il piccolo, quando la prorompente ... Salento, scoperto 'l'atelier' dell'Homo Sapiens in una grotta: 600 gioielli trovati dagli archeologi di Siena… Da un battibecco fra bambini si è passati alla violenza fra adulti: pomeriggio turbolento a Torre dell’Orso dove un 56enne è stato costretto a ricorrere alle cure del 118 dopo aver rimediato un colpo ...Rimodulazione mutui, rateizzazioni delle spese e tassi agevolati in base al reddito. Anche le banche ora si muovono a sostegno di famiglie e imprese alle prese con le criticità legate a ...