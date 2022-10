Quanto costa lavorare da casa | così lo smart working fa crescere le bollette di elettricità e gas

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 ottobre 2022)da? Mentre losi diffonde nei piani dei comuni per risparmiare energia, un’indagine di Altroconsumo per il Sole 24 Ore fa i conti in tasca a chi ha l’ufficio nella sua abitazione. Stimando un incremento da 298 a 323 euro per l’energia elettrica e fino a 476 euro per il gas. Nella simulazione vengono usati due scenari. Il primo è quello di unacon due persone. Il consumo medio è di 1.900 kWh annui. Nel secondo caso si mette in prova unacon tre persone: due adulti e un bambino. In questo caso in condizioni ordinarie il consumo è pari alla media tra i clienti domestici. Ovvero 2.700 kWh. In entrambi i casi si considera il riscaldamento autonomo e i cinque giorni della settimana lavorativa in ...