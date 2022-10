Meloni-Berlusconi | incontro di un’ora e mezza nella sede Fdi | «Il centrodestra andrà unito alle consultazioni»

Il senatore siciliano di Forza Italia Gianfranco Miccichè parla con toni ottimistici dell'incontro tra Silvioe Giorgia ...Il vertice del disgelo, come era stato denominato dalla stampa, è durato poco più di un'ora nella sede romana di Fratelli d'Italia, in via della Scrofa. La premier in pectore aveva atteso il Cavaliere ...Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi si è recato in macchina alla sede romana di Fratelli d'Italia, in via della Scrofa, per il faccia a faccia con la leader Giorgia Meloni.ROMA (ITALPRESS) - Si è svolto in via della Scrofa, a Roma, nella sede di Fdi, l'atteso incontro tra il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il pr ...