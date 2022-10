L' Inter è sul mercato | a chi è affidata la vendita del club

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dopo il caso delle banche cinesi a caccia di Zhang, l'prova a correre ai ripari per rimettere in sesto i bilanci. La società è ine nei prossimi giorni gli advisor inizieranno la ricerca di potenziali acquirenti per il. Lo riporta il "Financial Times". Al lavoro la banca statunitense Raine Group, che ha gestito l'operazione da 2,5 miliardi di sterline che ha portato alla cessione del Chelsea, e Goldman Sachs. Suning è proprietario dell'dal 2016. L'e i due advisor non hanno al momento commentato. Secondo la fonte citata dal 'Financial Times', il gruppo Suning è pronto a iniettare 100 milioni di euro nelle casse delnerazzurro oltre ad aver aperto a nuovi partner e a prendere in considerazione ladi una quota di ...