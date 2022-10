Libero Tv

... le riforme del lavoro fuori busta paga, il nuovo programma di acquisti esentasse per i visitatori non britannici e il congelamento delle aliquote dell'imposta sull'alcol" ha detto, che ha ...La garanzia pubblica sul prezzo dell'energia non durerà due anni ma scadrà ad aprile, e poi sarà rivista dal Tesoro, ha poi aggiunto, nel suo discorso ai media. Il cancelliere dello Scacchiere ... Gb, Hunt: revocati quasi tutti sgravi fiscali del minibudget (Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, mentre sono arrivate rassicurazioni dal nuovo ministro delle Finanze britannico Jeremy Hunt. Il Cancelliere dello Scacchiere ha revocato ...