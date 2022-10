Felix da urlo a Firenze | gran ritorno in Top 10 - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Auger - Aliassime, canadese di 22 anni, è da tempo considerato uno dei talenti più grandi dell'Atp: a Firenze ha vinto il suo secondo titolo in carrieraEntry list danel '500' di Vienna, torneo che insieme a quello di Basilea anticiperà il '1000' ... Eroe insieme a Jack Sock e aAuger Aliassime dello storico successo in Laver Cup del Team ... Felix da urlo a Firenze, gran ritorno in Top 10 Auger-Aliassime batte Wolf in finale con un doppio 6-4 e ridà l’assalto alle Finals. Nasce la Fitp: includerà il padel dal 2023 ...Lorenzo Musetti vince in due set contro l’americano Mackenzie McDonald, 6-3 6-2. Per l’azzurro ora sarà semifinale, con la certezza di aver già raggiunto il suo best ranking.