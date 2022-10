È quasi cieca e pilota un piccolo aereo attraverso gli Usa | l’avventura di Kaiya Armstrong

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Unmiracolo dei cieli. L’americana, 22enne ipovedente, hato ungli Stati Uniti. L’atterraggio in Maryland è stato il termine di un viaggiointernazionale per la ragazza dell’Arizona, che hato il Cessna in un’avventura di cinque giorni dal suo Stato natale, l’Arizona, al Nuovo Messico,il Midwest, con una tappa finale dal Kentucky. “Questo è un momento importante, non solo per me e la mia famiglia, ma per l’intera comunità dei ciechi“. Ilvelivolo è scivolato fuori dal cielo coperto di nuvole prima di atterrare senza problemi sulla pista dell’aeroporto di College Park, in Meryland, mercoledì sera. Ungruppo di ...