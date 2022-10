Da «regina consorte» a «regina» | l' inarrestabile ascesa di Camilla

... nel periodo intermedio, il Palazzo sarà utilizzato per gli affari ufficiali ove possibile" - ha dichiarato un portavoce, spiegando che sino al termine dei lavori Re Carlo III e la...Camilla Parker Bowles , attualed'Inghilterra ha avuto per anni la 'sporca' abitudine che ha messo a repentaglio la sua relazione con . Per questo suo vizio comune a molti, spendeva davvero tanto ogni settimana. La ...Pare che Buckingham Palace voglia modificare il titolo della moglie di Carlo III «per allinearla alle consorti dei re che l’hanno preceduta nei secoli». Una «promozione» che non porterà a un cambiamen ...Camilla Parker Bowles, attuale regina consorte d’Inghilterra ha avuto per anni la sporca abitudine che ha messo a repentaglio la sua relazione con Re Carlo III. Per questo suo vizio comune ...