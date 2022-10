Charlie Haas sta bene | ha bisogno di prendersi del tempo per sé

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Qualche ora fa è uscita la notizia cherisultava irreperibile, dopo aver mancato a tre show consecutivi per una federazione di wrestling. Tale compagnia, la australiana All-Star Wrestling, aveva comunicato sul suo account di Facebook che l’atleta non si era presentato all’evento per cui era schedulato, mancando di avvisare la dirigenza, e che risultava irrintracciabile. Infine la compagnia aveva provveduto a garantire il rimborso a quei fans che erano accorsi proprio per vedere l’ex membro del Team Angle, scusandosi per l’accaduto. Ciò aveva messo in allerta tutto il mondo del Wrestling per le condizioni di salute di, essendo il suo atteggiamento riconducibile a precedenti storici noti a tutti, poi rivelatisi tragici. “Problemi personali” La “Promotion” ha, successivamente, rettificato i suoi comunicati, ...

Zona Wrestling

I fan sono letteralmente impazziti quandoCox è apparso sul palco per parlare della nuova ... presente oggi al D23 Expo, e Shira(Sabra). Captain America: New World Order arriverà nelle ...È stato annunciato che Shira(la protagonista di Unorthodox ) e Tim Black Nelson ( Buster ... Born Again , le cui riprese col protagonistaCox inizierà le riprese nel corso del 2023. Star ... Charlie Haas non si presenta a diversi show. Cresce la preoccupazione dei fans Charlie Haas, volto noto del WWE Universe per aver militato in WWE nella prima decade degli anni 2000, prima come parte del Team Angle e poi come tag team partner di Rico con cui ha anche vinto un tit ...