Caso Egonu | tra chi la difende e chi l’attacca Da dove arrivano gli insulti razzisti

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La campionessa si è detta stanca della situazione e della maglia della Nazionale Non ce l’ha fatta più Paola. Dopo la finale per il terzo posto (poi vinta) al Mondiale di volley, ha avuto un crollo. Uno sfogo a caldo, ripreso da tutte le principali testate e dai social, in cui con il suo agente si sfogava dicendosi stufa di chi le aveva chiesto perché fosse italiana. “Non puoi capire, non puoi capire – ha detto – Sono stanca. Mi hanno chiesto anche se fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale”. Dichiarazioni poi ridimensionate: laha spiegato di aver solo bisogno di una pausa dopo mesi stressanti. La pallavolista ha poi spiegato anche di non aver gradito un articolo di Gazzetta dello Sportveniva messo in dubbio il suo valore. In queste ore si sono susseguiti messaggi di solidarietà. È intervenuto ...