Cannavaro sbatte contro i problemi di Caserta

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Quando questa squadra subisce un’azione pericolosa o un gol, qualcosa paga. Oggi è stato evidente, dopo il gol non c’è stata reazione. Nei momenti negativi non abbiamo reazione, dobbiamo lavorare sull’aspetto mentale“. Una dichiarazione vecchia, ma tremendamente attuale. A leggerle di getto, le parole riportate potrebbero essere attribuite a Fabio. In realtà, a pronunciarle fu Fabioaddirittura due mesi fa. Era il 15 agosto e la Strega aveva appena incassato la prima sconfitta in campionato, perdendo al “Ciro Vigorito”il Cosenza. Di acqua (e non solo) sotto i ponti ne è passata parecchia da quel giorno, eppure il Benevento attuale palesa ancora gli stessi limiti e gli stessiche il tecnico di Melito di Porto Salvo aveva manifestato nella ...