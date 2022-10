Can Yaman pubblica un nuovo scatto ad alto tasso erotico dal set de El Turco

Palermo - Continuano le scene di isteria collettiva femminile nel capoluogo: ovunquesi sposti è seguito da folle di donne esaltate (ma anche uomini), che pare non abbiano mai visto un maschio. D'accordo, sarà anche un bel ragazzo, ma così si esagera! Sotto all'albergo dove ...ha fatto preoccupare i suoi numerosi fan, disattivando il suo account Instagram per diversi giorni. L'attore turco si trova a Budapest per girare El Turco , la nuova serie tv che lo vedrei ...Can Yaman sa come catalizzare l’attenzione del popolo di Instagram. Lo scatto dal set de El Turco fa mancare il fiato.Can Yaman infiamma il suo profilo Instagram pubblicando una foto hot in cui è (s)vestito per interpretare il suo personaggio nella serie TV El Turco!