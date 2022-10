Calcio | Serie A | finisce 1-1 tra Lecce e Fiorentina A segno Ceesay e Kouamè

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Un punto a testa tranell’ultimo match della decima giornata dellaA 2022-2023 di. Alla rete al 42? di, rispondea inizio secondo tempo e la partitacon il punteggio di 1-1. In seguito a questo risultato gli uomini di Vincenzo Italiano restano in 13ma posizione (10 punti), mentre la squadra pugliese rimane al 16° posto. Dopo un inizio senza grossissime occasioni, ilva vicina al vantaggio con Banda e Strefezza, poi l’arbitro annulla un goal a Cabral per un fuorigioco ad inizio azione di Bonaventura. Il primo tempo entra si avvia verso la conclusione, ma prima della fine cambia il risultato: al 42?riceve in mezzo dopo una magia sulla fascia di Gonzalez e non sbaglia, ...

Commenta per primo Il difensore della Juventus Federico Gatti , arrivato dal Frosinone in estate, è stato premiato al Gran Galà delcome miglior giocatore dellaB 2021/22. 'Un premio del genere mi dà solo più forza per cercare di arrivare più in alo possibile. La Juve è un sogno che si realizza, una realtà. In ...L'impatto con laA Non me lo aspettavo così bello, ma è frutto del lavoro e ne sono felice. Le parole di Buffon È una leggenda del, mi ricordo che avevamo parlato dopo una partita con ...Tra eleganti smoking ed eccentricità, il red carpet ha preceduto la consegna dei riconoscimenti dell’AIC relativi alla scorsa stagione ...Come da previsioni, Stefano Pioli è il miglior allenatore della Serie A 2021/2022. A premiarlo sul palco del Gran Galà del Calcio, il ct Roberto Mancini: "Credo che la cosa più importante sia stata fa ...