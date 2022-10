Benzina | prezzi poco mossi | self a 1 | 708 euro medi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) ROMA –dei carburantisecondo le rilevazioni diffuse da Quotidiano energia. Il prezzoo nazionale praticato dellain modalitàè 1,708al litro (1,707 il dato di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,690 e 1,718al litro (no logo 1,697). Il prezzoo praticato del dieselè 1,896al litro (contro 1,893), con le compagnie tra 1,878 e 1,915al litro (no logo 1,896). Quanto al servito, per lail prezzoo praticato è 1,853al litro (1,852 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticanotra 1,779 e 1,921 ...

