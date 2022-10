Ucraina | ucciso foreign fighter italiano nel Donetsk

Per approfondire - La pace non si fa con le armi Massimo Giannini, Renzo Piano - Giulia Schiff, l'italiana arruolata intorna a casa: "Se ho maiqualcuno Sono un soldato" - Erdogan e ...Dai primi accertamenti, il cittadino italianosarebbe stato vicino alla community italiana di Fort Rus che avrebbe sposato la politica filorussa nelle sue posizioni più estremistiche.Furiosi combattimenti nel Donbass dove è in corso la controffensiva russa. Mentre i soldati di Mosca cominciano a lasciare Kherson ...In Ucraina, dall'inizio della guerra, sono stati uccisi 423 bambini. Lo rende noto l'ufficio del procuratore generale del Paese. Altri 810 minori risultano invece essere rimasti feriti. Il maggior num ...