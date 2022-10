Rins ha vinto il Gran Premio d' Australia classe MotoGp

(Di domenica 16 ottobre 2022) AGI - Alexconquista una vittoria d'autore neld'beffando all'ultimo giro Marc Marquez e Francesco Bagnaia. La notizia di giornata è pero quella che il pilota azzurro della Ducati si prende la testa della classifica mondiale, approfittando di un altro 'zero' pesantissimo di Fabio Quartararo, caduto con la sua Yamaha nel corso dell'11 giro. Male anche l'altro rivale Aleix Espargaro, arrivato solo nono con l'Aprilia. La situazione a due gare dalla fine ora vede l'italiano primo a +14 sul francese e +27 sullo spagnolo: è tutto nelle mani di un super 'Pecco'. Martin e Marquez partono bene e si tengono le prime due rispettive posizioni, mentre Bagnaia si lascia in un primo momento scavalcare sia da Espargaro che da Quartararo, salvo poi riprendersi il terzo posto dopo poche curve. Nel frattempo ...

