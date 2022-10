Minacce sul web durante l’emergenza pandemica a Franco Locatelli | 5 indagati

Un clima di odio che va avanti da mesi e che continua a produrre attacchi fisici,e insulti,... Ignazio La Russa, esposto ieri sera a Roma a poca distanza dal Colosseo,Ponte degli ...Non si trova piùterritorio italiano il pr turco di 41 anni denunciato il 17 settembre scorso alla Procura di ... maltrattamenti, lesioni,, stalking, estorsione e violenza privata. L'uomo, ...In occasione della Giornata Mondiale dell’alimentazione, lanciamo la nostra campagna di raccolta fondi Emergenza Fame per accendere i riflettori sul killer più silenzioso dei bambini: la malnutrizione ...Alla fine, inevitabilmente, spunta anche la stella a cinque punte delle Brigate Rosse con annessi insulti al presidente del Senato Ignazio La Russa.