Altra occasione di medaglia arriverà da Michele Scartezzini e Simone Consonni nella madison maschile . La coppia azzurra si impose alle attenzioni di tutti lo scorso anno, quando un grande exploit li ...Nel 2022 abbiamo vinto ilaiJunior e siamo arrivati terzi in quello Under 23. Grandissimi traguardi per una nazione che scherzosamente chiamo Cenerentola. Sono felice e ... Medagliere Mondiali ciclismo su pista 2022: Italia seconda con 3 ori e 3 argenti Italia e Olanda stanno dominando i Mondiali di ciclismo su pista a Saint-Quentin-en-Yvelines, sede della Federciclismo francese e velodromo che rivedremo all'Olimpiade di Parigi 2024. Tornando all'ogg ...MONDIALI PISTA PARIGI - Ultimo giorno di gare a Parigi con l'Italia che cerca di pareggiare i titoli conquistati lo scorso anno a Roubaix. Abbiamo diverse ...