Lorenzo Musetti | attacco di panico agli ATP 250 Firenze

(Di domenica 16 ottobre 2022) La tristezza è tanto per il toscano che non è riuscito a gestire emozione e tensione nella semifinale degli ATP 250contro Felix Auger-Aliassime. Il ragazzo italiano è uscito sconfitto in due set e ha riscoperto un piccolo problemino che non si verificava da tempo:ha avuto undiin campo che ha pregiudicato, certamente, il resto dell’incontro. È stato lo stesso azzurro a parlarne in conferenza stampa.di: “Non saprei come definirlo…” (Credit foto – Eurosport)“È mal di stomaco, un blocco del diaframma non saprei come definirlo. Mi ha abbastanza condizionato, anche se non voglio togliere alcun merito a Felix che ha iniziato fin da subito a giocare veramente ...