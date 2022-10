La progettualità e la ricerca | anche pluriennale | negli istituti di istruzione superiore | un regolamento per cambiare vision e mission

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il Comitato Scientifico è responsabile del contenuto scientifico e professionale di un istituto die guida e informa in modo critico il lavoro di docenti, partner della scuola, alunni. L'ambizione di ciascun Comitato Scientifico è promuovere e facilitare un maggiore scambio di conoscenze trae pratica attraverso nicchie disciplinari e aree scientifiche che altrimenti non sarebbero al centro dell’intervento delle nostre scuole (o lo sarebbero con enormi difficoltà organizzative e gestionali). Il comitato può (poi vedremo come) essere composto da membri di spicco del mondo scientifico, culturale, dell’università e dell’. Sarebbe interessante coinvolgeretori e scienziati affermati affiliati alle principali istituzioni educative di tutto il mondo. Questo ...