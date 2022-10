Il Pd e la partita in gioco alla presidenza di Montecitorio Il commento di Cristiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) La nomina di Lorenzo Fontana a presidente della Camera dei Deputati pone in tutta evidenza una sfida politico-culturale, ma la cosa importante è, per chi non la condivida, capire di che sfida si tratti. A me sembra evidente che Fontana indichi un desiderio di intransigentismo cattolico, cioè di un ritorno a quel che il cattolicesimo fu prima del Concilio Vaticano II, quando si definiva la libertà di coscienza un’aberrazione. Non è solo un cattolicesimo a favore della famiglia tradizionale, ma un cattolicesimo che nega il valore di ogni alterità, che si riteneva una società perfettaquale tutta la società si doveva uniformare. Vedere in Maria la madre della vittoria di Lepanto, vittoria militare contro i saraceni cioè i musulmani sempre invasori, è un modo per fermare la storia, eternizzare i conflitti, impedire i processi di riconciliazione che sono ...

